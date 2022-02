L’evoluzione del sistema dei pagamenti digitali (Di lunedì 28 febbraio 2022) di Ugo Calvaruso Da diversi anni ormai il mercato dei pagamenti si sta trasformando, grazie ai processi di innovazione in atto, all’introduzione delle nuove tecnologie (come l’e-commerce, i social network, l’Intelligenza Artificiale, la Distributed Ledger Technology, e non solo) e alla pandemia. Le innovazioni in atto e le nuove tecnologie garantiscono esperienze di pagamento sempre più veloci, semplici e sicure; ma, in aggiunta a ciò, l’emergenza sanitaria degli ultimi anni ha influito sul maggiore utilizzo delle carte nelle transazioni presso i punti di vendita fisici e sull’uso di strumenti per il commercio elettronico (o e-commerce). Nonostante ciò, l’Italia continua ad avere un forte gap rispetto ai paesi del Nord Europa, come l’UK, nel suo percorso verso la cosiddetta cashless society. Di fatto, rispetto alla media europea (177 transazioni pro-capite nel 2019) ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) di Ugo Calvaruso Da diversi anni ormai il mercato deisi sta trasformando, grazie ai processi di innovazione in atto, all’introduzione delle nuove tecnologie (come l’e-commerce, i social network, l’Intelligenza Artificiale, la Distributed Ledger Technology, e non solo) e alla pandemia. Le innovazioni in atto e le nuove tecnologie garantiscono esperienze di pagamento sempre più veloci, semplici e sicure; ma, in aggiunta a ciò, l’emergenza sanitaria degli ultimi anni ha influito sul maggiore utilizzo delle carte nelle transazioni presso i punti di vendita fisici e sull’uso di strumenti per il commercio elettronico (o e-commerce). Nonostante ciò, l’Italia continua ad avere un forte gap rispetto ai paesi del Nord Europa, come l’UK, nel suo percorso verso la cosiddetta cashless society. Di fatto, rispetto alla media europea (177 transazioni pro-capite nel 2019) ...

Advertising

UNICEF_Italia : La drammatica evoluzione della crisi in #Ucraina espone a un gravissimo rischio la vita dei 510.000 bambini che viv… - teatrolafenice : ?? Gli anni italiani di Händel furono decisivi non solo per l’evoluzione del suo stile musicale, ma anche per la sua… - laCuginadiTul : @perchetendenza Siamo nel 2022 ed è grave leggere commenti del genere. È proprio vero che l'evoluzione della specie… - SasageyoESM : RT @albo_interista: L'evoluzione del nemico del mainstream 2020: negazionista del COVID 2021: sorcio no-vax 2022: fascio-comunista putinia… - BenitoAtos : RT @stevevicrn: Thorgerson è stato fondamentale per l’evoluzione visiva del rock. Il suo metodo di lavoro si basava sull’ascolto degli alb… -

Ultime Notizie dalla rete : L’evoluzione del Clima, da Enea un nuovo modello per stimare l'evoluzione del livello del Mar Mediterraneo Adnkronos