Laura Pausini, il dolore per la triste scomparsa: “Mi manca tanto” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laura Pausini, è ormai una cantante celebre a livello internazionale: oggi racconta il dolore per la tragica scomparsa. Ecco la grave perdita che l’ha segnata molto Abbiamo imparato a conoscerla che era solo una bambina, quando apparse sul piccolo schermo con un visino dolce , tanta paura ed una voce che resterà per sempre nella storia. Stiamo parlando della magnifica Laura Pausini. Laura PausiniArtisti che hanno cambiato la storia della musica italiana, ma che al tempo stesso celano storie molto particolari ci sono e lei sicuramente fa parte di essi. Oggi vanta una carriera colma di successi, che si è guadagnata passo dopo passo senza mai arrendersi. Nella vita ha potuto lavorare con i più grandi cantautori e maestri del mondo ... Leggi su topicnews (Di lunedì 28 febbraio 2022), è ormai una cantante celebre a livello internazionale: oggi racconta ilper la tragica. Ecco la grave perdita che l’ha segnata molto Abbiamo imparato a conoscerla che era solo una bambina, quando apparse sul piccolo schermo con un visino dolce , tanta paura ed una voce che resterà per sempre nella storia. Stiamo parlando della magnificaArtisti che hanno cambiato la storia della musica italiana, ma che al tempo stesso celano storie molto particolari ci sono e lei sicuramente fa parte di essi. Oggi vanta una carriera colma di successi, che si è guadagnata passo dopo passo senza mai arrendersi. Nella vita ha potuto lavorare con i più grandi cantautori e maestri del mondo ...

Advertising

RadioItalia : Laura Pausini: “23 Febbraio. Io ho iniziato la mia avventura oggi di 29 anni fa” Una piccola Pau, sul palco dell’Ar… - Corriere : Su @7Corriere l'intervista di Teresa Ciabatti a @LauraPausini «Se Marco non mi avesse tradita, non avrei vinto Sanr… - marianagtztorre : pinche laura pausini!! - RadioSubasio : Laura Pausini: vi presento Cezara Zeka, me stessa adolescente - fainformazione : Video Ufficiale del Singolo di Laura Pausini 'Scatola' Si chiama 'Scatola' il nuovo singolo di Laura Pausini… -