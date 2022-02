L’asteroide che vale una fortuna | La NASA vuole conquistare 16 Psyche (Di lunedì 28 febbraio 2022) A metà strada fra Marte e Nettuno, si trova un asteroide chiamato 16 Psyche su cui la NASA vorrebbe mettere le mani già da molti anni. Per quale motivo? Perché quest’asteroide vale una fortuna! 16 Psyche: L’asteroide pieno d’oro (wikipedia) – curiosauro.itLa fortuna nascosta sotto L’asteroide: oro e altri metalli preziosi nel sottosuolo di 16 Psyche Pare che la NASA sia in procinto di pianificare una missione per raggiungere L’asteroide 16 Psyche, dove secondo gli esperti è nascosta una vera e propria fortuna. Un tesoro che è impossibile quantificare. C’è chi parla di almeno diecimila quadrilioni di dollari. Un numero spaventoso, ossia diecimila per un milione alla ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 28 febbraio 2022) A metà strada fra Marte e Nettuno, si trova un asteroide chiamato 16su cui lavorrebbe mettere le mani già da molti anni. Per quale motivo? Perché quest’asteroideuna! 16pieno d’oro (wikipedia) – curiosauro.itLanascosta sotto: oro e altri metalli preziosi nel sottosuolo di 16Pare che lasia in procinto di pianificare una missione per raggiungere16, dove secondo gli esperti è nascosta una vera e propria. Un tesoro che è impossibile quantificare. C’è chi parla di almeno diecimila quadrilioni di dollari. Un numero spaventoso, ossia diecimila per un milione alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Era primavera quando, 66 milioni di anni fa, un asteroide mise fine all'era dei dinosauri sulla Terra. Lo indica l'… - lucanewni : Ma quante ancora...prima la pandemia,poi le bollette, ora la guerra e tra un po' l'asteroide e che c....… - Veleno_Q_B : RT @FrankB77407875: L'asteroide che aspettiamo per il solo fatto, che non siamo più degni di occupare questo pianeta, si chiama: guerra di… - FrankB77407875 : L'asteroide che aspettiamo per il solo fatto, che non siamo più degni di occupare questo pianeta, si chiama: guerra… - CuocoFiorellino : RT @ftk33333: quelli che hanno sempre tifato per l'asteroide esattamente di cosa si lamentano ora? -