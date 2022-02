Guerra in Ucraina, le testimonianze dei profughi in fuga con i treni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono oltre 500 mila i profughi che hanno già abbandonato l'Ucraina e si moltiplicano in queste ore le voci disperate degli ucraini, in fuga dai bombardamenti. Come racconta Natalia: "Ho preso un treno ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono oltre 500 mila iche hanno già abbandonato l'e si moltiplicano in queste ore le voci disperate degli ucraini, indai bombardamenti. Come racconta Natalia: "Ho preso un treno ...

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - Giusepp78335323 : RT @BarillariDav: La mia guerra si sta combattendo in Italia, non in Ucraina. Una guerra iniziata il 15 ottobre 2021, quando a milioni di i… - bymetta : RT @Animal_Genocide: Guerra #Ucraina-#Russia, la direttrice del canile di Kiev: «Servono cibo e medicine». Le associazioni italiane fanno u… -