"È arrivata la diffida". GF Vip, guai per Barù. Contro di lui si muove un nome pesante (Di lunedì 28 febbraio 2022) A poche ore dalla diretta del GF Vip arriva una brutta notizia per Barù: l'esperto di vini è stato raggiunto da una lettera contente una diffida. Fino a quando resterà nella Casa non potrà nominare quella persona. È stato lui ad annunciarlo. "Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome.. Ma se mi sveglio con quella musica lì che C devo dire?". Ha confessato l'enologo a Jessica Selassié che, ricordandosi del loro scambio di battute, ha risposto: "Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!". Solo ieri Barù era finito nel ciclone per le sue parole su Miriana Trevisan. Davanti alle telecamere del GF Vip aveva detto: "Miriana si è travestita da zocco". In breve tempo, il video ha provocato tantissime reazioni negative da parte dei telespettatori.

