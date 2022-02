Droga: 19enne arrestato due volte in 48 ore a Napoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel giro di poco più di 48 ore è stato arrestato due volte per spaccio di Droga. Un giovane di 19 anni, Francesco Pio Esposito, residente nel quartiere Scampia, a Napoli, è stato sorpreso ieri dai carabinieri della Compagnia Stella nella Vela Rossa. Accanto a lui – in un’intercapedine delle parete – sono state trovate 8 dosi di kobret, 27 di crack, 1 di eroina, 16 di cocaina e 7 di hashish. Due giorni prima Esposito era stato arrestato, sempre per spaccio di Droga dai militari. Poco prima, al piano terra della “Vela Rossa”, i carabinieri avevano bloccato un complice che, probabilmente, faceva da “palo”. Si tratta di un immigrato della Tunisia di 32 anni, Nabil Ghribi. I due sono stati trasferiti in carcere. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel giro di poco più di 48 ore è statodueper spaccio di. Un giovane di 19 anni, Francesco Pio Esposito, residente nel quartiere Scampia, a, è stato sorpreso ieri dai carabinieri della Compagnia Stella nella Vela Rossa. Accanto a lui – in un’intercapedine delle parete – sono state trovate 8 dosi di kobret, 27 di crack, 1 di eroina, 16 di cocaina e 7 di hashish. Due giorni prima Esposito era stato, sempre per spaccio didai militari. Poco prima, al piano terra della “Vela Rossa”, i carabinieri avevano bloccato un complice che, probabilmente, faceva da “palo”. Si tratta di un immigrato della Tunisia di 32 anni, Nabil Ghribi. I due sono stati trasferiti in carcere. L'articolo proviene ...

