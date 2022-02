Combatte con le protesi contro i russi e muore alle porte di Kiev: la storia straziante di Volodymyr Kowalski (Di lunedì 28 febbraio 2022) L‘Ucraina ha un nuovo eroe. Non si era arreso alla disabilità. “Il mio amato Volodymyr Kowalski è morto da eroe, difendendo la nostra città natale di Bucha nella battaglia mattutina, impedendo agli orchi di raggiungere Kiev”: queste le parole di Vira Tymoshenko, sua moglie. L’uomo era molto conosciuto in Ucraina perché aveva perso le gambe su una mina a Lugansk, quando nel 2016 Combatteva come volontario. Poi, decidendo di non arrendersi alla disabilità, aveva partecipato a diversi campionati di crossfit, con le protesi arrivate dalla Florida. La moglie: “Non poteva rimanere a guardare” Proprio con quelle protesi, Kowalski ha voluto imbracciare il fucile per opporsi all’invasione dei russi. Con un amor patrio che va oltre il sacrificio di se stesso e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) L‘Ucraina ha un nuovo eroe. Non si era arreso alla disabilità. “Il mio amatoè morto da eroe, difendendo la nostra città natale di Bucha nella battaglia mattutina, impedendo agli orchi di raggiungere”: queste le parole di Vira Tymoshenko, sua moglie. L’uomo era molto conosciuto in Ucraina perché aveva perso le gambe su una mina a Lugansk, quando nel 2016va come volontario. Poi, decidendo di non arrendersi alla disabilità, aveva partecipato a diversi campionati di crossfit, con learrivate dalla Florida. La moglie: “Non poteva rimanere a guardare” Proprio con quelleha voluto imbracciare il fucile per opporsi all’invasione dei. Con un amor patrio che va oltre il sacrificio di se stesso e ...

