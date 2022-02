Codice della strada, per oltre il 50% dei cittadini insufficienti le multe per chi lancia oggetti dal finestrino (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'inasprimento delle sanzioni per chi lancia oggetti dal finestrino mette d'accordo quasi tutti gli italiani, ma per oltre uno su due la stretta arrivata con il nuovo Codice della strada non è ancora ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'inasprimento delle sanzioni per chidalmette d'accordo quasi tutti gli italiani, ma peruno su due la stretta arrivata con il nuovonon è ancora ...

Advertising

Viminale : Matrimoni forzati in Italia: sono 35 i casi dall’introduzione del Codice Rosso, di cui 20 nel 2021. Vittime princip… - corriere_motori : C’è una nuova interpretazione del Codice della Strada destinata a far discutere e, forse, anche a far ridiscutere n… - ttffiocca : RT @istat_it: #CNStatistica14 ??? Rivedi il webinar 'Le Linee guida per il nuovo codice italiano della qualità delle statistiche ufficiali… - kikka09f : RT @Viminale: Matrimoni forzati in Italia: sono 35 i casi dall’introduzione del Codice Rosso, di cui 20 nel 2021. Vittime principali le don… - GiovanniMario12 : RT @Viminale: Matrimoni forzati in Italia: sono 35 i casi dall’introduzione del Codice Rosso, di cui 20 nel 2021. Vittime principali le don… -