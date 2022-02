Bracconaggio, Legambiente: “Ecco il business”. A Salerno denunce, sequestri e un arresto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Urgente adeguare la legge quadro e inserire al più presto i delitti contro la fauna nel codice penale”. Lo chiede Legambiente a trent’anni dall’approvazione della legge n. 157/1992. Lo fa in occasione della presentazione del report dal titolo “La tutela della fauna selvatica e il Bracconaggio in Italia”. Ricerca attraverso cui accuratamente analizza la legge e la sua genesi. Emerge poi un valore economico – che muove parte dell’attività venatoria – davvero inquietante. La ricerca parte dalle evoluzioni: “Dal 1992, anno di approvazione della legge quadro, l’attività si è più che dimezzata passando da un milione di praticanti a circa 500.000 ma, soprattutto, è drasticamente invecchiata andando da oltre il 60% dei praticanti con meno di 40 anni di età all’attuale 9% dei praticanti nella medesima fascia età”. Fari anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Urgente adeguare la legge quadro e inserire al più presto i delitti contro la fauna nel codice penale”. Lo chiedea trent’anni dall’approvazione della legge n. 157/1992. Lo fa in occasione della presentazione del report dal titolo “La tutela della fauna selvatica e ilin Italia”. Ricerca attraverso cui accuratamente analizza la legge e la sua genesi. Emerge poi un valore economico – che muove parte dell’attività venatoria – davvero inquietante. La ricerca parte dalle evoluzioni: “Dal 1992, anno di approvazione della legge quadro, l’attività si è più che dimezzata passando da un milione di praticanti a circa 500.000 ma, soprattutto, è drasticamente invecchiata andando da oltre il 60% dei praticanti con meno di 40 anni di età all’attuale 9% dei praticanti nella medesima fascia età”. Fari anche ...

