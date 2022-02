14 elettrodomestici connessi per una casa sempre più smart

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Robot da cucina che si comporano come veri e propri chef tuttofare, allarmi domestici gestibili anche quando non siamo in, lavatrici che dialogano con asciugatrici per impostare il miglior programma di lavaggio: i nuovisi comandano con la voce e aumentano l'efficienza dei consumi