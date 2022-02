Ucraina: Spezia in campo con maglia 'Stop War' (Di domenica 27 febbraio 2022) Spezia in campo con una maglia con scritto "Stop War" nei colori della bandiera Ucraina durante il riscaldamento della partita casalinga contro la Roma. I giocatori del club ligure hanno voluto ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022)incon unacon scritto "War" nei colori della bandieradurante il riscaldamento della partita casalinga contro la Roma. I giocatori del club ligure hanno voluto ...

