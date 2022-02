Repubblica | Spalletti | patto con la squadra Da Castel Volturno trapela un messaggio

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il Napoli di Lucianoa caccia al primo posto contro la Lazio di Sarri. Il tecnico azzurro ritorna al 4-3-3. La sorte ha riservato al Napoli l’ennesima occasione di tornare in vetta alla classifica di serie A. Gli uomini disaranno di scena all’Olimpico contro la Lazio di Sarri. È la notte della verità per il Napoli che viene da 4 gare senza vittorie. LAZIO-NAPOLI,Il quotidiano lanel consueto spazio dedicato al Napoli, svela un retroscena interessante: “La trasferta allo stadio Olimpico di Roma, rappresenta la teorica possibilità per il Napoli di issarsi con una vittoria al comando della classifica.ieri aha parlato con la: ...

La Repubblica, in vista del match tra Lazio e Napoli, parla del possibile cambio di modulo che potrebbe effettuare Luciano Spalletti: "Spalletti ha in mente di correre ai ripari con un cambio di modul ...