Ore 13 Scaduto ultimatum russo

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 13.00 - Per l'Ucraina irricevibile l'invito di trattare in Bielorussia L'Ucraina ha definito irricevibile l'apertura per un dialogo offerta dal Cremlino da svolgersi a MInsk, in Bielorussia. Ed è proprio la sede proposta da Mosca a non convincere Zelensky. Dalla Bielorussia infatti sono entrati i soldati russi e sembra che anche gli stessi militari di Lukashenko stiano partecipando all'invasione