Mezz’ora in Più, Rebus e Kilimangiaro su Rai 3: gli argomenti di domenica 27 febbraio (Di domenica 27 febbraio 2022) Mezz’ora in Più, Rebus e Kilimangiaro le anticipazioni dei programmi di domenica pomeriggio 27 febbraio su Rai 3 L’attualità politica con Mezz’ora in Più e Lucia Annunziata, il racconto del presente con Rebus e i documentari di Kilimangiaro, ritorna dopo la pausa natalizia l’offerta variegata della domenica pomeriggio di Rai 3, valida alternativa ai contenitori pomeridiani delle ammiraglie Rai e Mediaset. Il pomeriggio di oggi domenica 27 febbraio su Rai 3 vedrà Mezz’ora In più affrontare i temi dell’attualità più stringente con gli aggiornamenti dall’Ucraina. Rebus parla di media e politica con ospite Alessandro Barbero; a Kilimangiaro prosegue il ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 27 febbraio 2022)in Più,le anticipazioni dei programmi dipomeriggio 27su Rai 3 L’attualità politica conin Più e Lucia Annunziata, il racconto del presente cone i documentari di, ritorna dopo la pausa natalizia l’offerta variegata dellapomeriggio di Rai 3, valida alternativa ai contenitori pomeridiani delle ammiraglie Rai e Mediaset. Il pomeriggio di oggi27su Rai 3 vedràIn più affrontare i temi dell’attualità più stringente con gli aggiornamenti dall’Ucraina.parla di media e politica con ospite Alessandro Barbero; aprosegue il ...

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco si è recato oggi presso la sede dell’Ambasciata della #FederazioneRussa presso la Santa Sede, in via… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Papa Francesco si è recato stamane all'Ambasciata russa presso la Santa sede evidentemente per manifestar… - TaikaAmpuja : RT @FPanunzi: Ma domani ‘Mezz’ora in più di cameriere, badanti e amanti’ andrà regolarmente in onda? - roberto_goretti : RT @FPanunzi: Ma domani ‘Mezz’ora in più di cameriere, badanti e amanti’ andrà regolarmente in onda? - Francy23081990 : Io se fossi il @GrandeFratello farei una clip di mezz'ora super romantica con tanto di musica che lui odia ?? per po… -