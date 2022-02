LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 in DIRETTA: Trentin alimenta l’azione degli uomini in fuga! Gruppo a 40? (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Gruppo che ora paga 35 secondi rispetto alla fuga. 16.20 Laporte prova ad andarsene silenziosamente! Trentin e Van der Hoorn annusano la preda e tornano sotto. 16.18 Cortina era rimasto leggermente attardato, ma lo spagnolo riesce a rientrare. 16.17 SE NE VA DA SOLO MATTEO Trentin! Il corridore della UAE-Emirates si rialza per non spendere troppe energie, ma la condizione è ottima. 16.16 Questa la nuova composizione della testa della corsa: VAN HOOYDONCK NARVÁEZ LAPORTE KÜNG VAN DER HOORN Trentin TOUZÉ WRIGHT ASGREEN LUDVIGSSON GARCÍA CORTINA SKUJI?Š LIVYNS 16.14 Ci crede Matteo Trentin: azione molto decisa da parte del Trentino che sta sfilacciando tutta la fuga. 16.13 Vauquelin si è staccato dal ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21che ora paga 35 secondi rispetto alla fuga. 16.20 Laporte prova ad andarsene silenziosamente!e Van der Hoorn annusano la preda e tornano sotto. 16.18 Cortina era rimasto leggermente attardato, ma lo spagnolo riesce a rientrare. 16.17 SE NE VA DA SOLO MATTEO! Il corridore della UAE-Emirates si rialza per non spendere troppe energie, ma la condizione è ottima. 16.16 Questa la nuova composizione della testa della corsa: VAN HOOYDONCK NARVÁEZ LAPORTE KÜNG VAN DER HOORNTOUZÉ WRIGHT ASGREEN LUDVIGSSON GARCÍA CORTINA SKUJI?Š LIVYNS 16.14 Ci crede Matteo: azione molto decisa da parte delo che sta sfilacciando tutta la fuga. 16.13 Vauquelin si è staccato dal ...

