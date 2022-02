(Di domenica 27 febbraio 2022) Due vittorie su sette in campionato da2022. In casagennaio e febbraio sono da depennare, con un rientro dalle vacanze tutt'altro che soft: la stagione si è complicata più del previsto, ...

Advertising

sportli26181512 : L’Inter e il mal di inizio anno: Mancini, Spalletti e il primo Conte, la storia si ripete: L’Inter e il mal di iniz… - OdeonZ__ : L’Inter e il mal di inizio anno: Mancini, Spalletti e il primo Conte, la storia si ripete - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Il mal di inizio anno: Mancini, Spalletti e il primo Conte, la storia si ripete #Inter - Gazzetta_it : Il mal di inizio anno: Mancini, Spalletti e il primo Conte, la storia si ripete #Inter - GPignatti : @capuanogio No, ben che vada la #Juve arriverà 3’, mal che vada 5’. Lo scudetto lo vincono o l’#Inter (favorita) o… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter mal

TUTTO mercato WEB

Con Conte ? Il febbraio 2022 dell'si chiude con due punti in quattro partite di campionato, con la Champions League quasi compromessa dopo il 2 - 0 del Liverpool a San Siro e con un solo ......per essere almeno riuscito a dare un minimo di identità ad una squadracostruita eallenata ... Per il resto della prima frazione l'si limita ad avere il possesso della palla e a cercare ...La formazione di Inzaghi sta vivendo una crisi di risultati dopo la sosta: l’anno scorso a questo punto della stagione i nerazzurri iniziarono la fuga, ma in passato hanno spesso faticato in questo pe ...ROMA. L’Inter non riesce ad approfittare dell’1-1 del Milan con l’Udinese che valeva l’aggancio. La squadra di Inzaghi viene fermata a Genoa dagli uomnini di Blessin: 0-0 il risultato. E così ...