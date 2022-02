"Kiev città aperta", l'appello della comunità di Sant'Egidio (Di domenica 27 febbraio 2022) L'appello perché cessino immediatamente i combattimenti e venga proclamata con urgenza Kiev “città aperta” - lanciato da Andrea Riccardi e la comunità di Sant'Egidio - arriverà al presidente russo Putin e al presidente ucraino Zelensky, attraverso le rispettive ambasciate. Sul sito della comunità ( www.SantEgidio.org ) è possibile anche aderire all'appello per salvare la città e gli abitanti che vi abitano. "Un appello per la salvezza di Kiev", capitale di tre milioni di abitanti, in Europa, che oggi è "un campo di battaglia". "La popolazione civile, inerme, vive in una condizione di pericolo, terrore, mentre trova riparo nei ... Leggi su agi (Di domenica 27 febbraio 2022) L'perché cessino immediatamente i combattimenti e venga proclamata con urgenza” - lanciato da Andrea Riccardi e ladi- arriverà al presidente russo Putin e al presidente ucraino Zelensky, attraverso le rispettive ambasciate. Sul sito( www..org ) è possibile anche aderire all'per salvare lae gli abitanti che vi abitano. "Unper la salvezza di", capitale di tre milioni di abitanti, in Europa, che oggi è "un campo di battaglia". "La popolazione civile, inerme, vive in una condizione di pericolo, terrore, mentre trova riparo nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Kiev città Già 200mila gli sfollati oltre confine ma potrebbero diventare 4 milioni: "Spaventati da quello che verrà" "Tutte le persone che conosco in fuga da Kiev e da altre città stanno facendo come me - ci dice Andrej dal confine polacco - portiamo le famiglie al sicuro e torniamo a combattere per difendere il ...

Da Reagan a Terminator mai snobbare gli attori Il Beppe Grillo di Kiev avrebbe fatto strada, decisamente migliore e meno folkloristica del comico ... con o senza sigaro, nel 1986 fu eletto sindaco di Carmel by - the - Sea, città di 5mila abitanti, ...

