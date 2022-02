Essere Democratici torna all’attacco: bordate a Pd e Perifano (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Alla fiera delle ipocrisie due seggi all’EIC il Pd sannita comprò”, così in una nota il coordinamento di Essere Democratici. “Noi di Centro, nemico fino a poche ore fa, diventa ora per il Pd sannita ottimo interlocutore e finanche alleato se si tratta di strappare due posti nel Consiglio distrettuale dell’Ente Idrico Campano, uno per il Sindaco di Apice e l’altro per quello di Molinara. Ma il PD sannita non era antimastelliano? Evidentemente non sempre e non ovunque. La coerenza tanto decantata e l’antimastellismo assurto ad ideologia avrebbero imposto a De Caro e al “nuovo” gruppo dirigente del PD di rifiutare ogni accordo con Noi di Centro. E invece la linea dura si scioglie come neve davanti al sole dell’opportunismo. Bel passo in avanti per chi fino a poche ore fa dispensava cartellini rossi. Saremmo curiosi di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Alla fiera delle ipocrisie due seggi all’EIC il Pd sannita comprò”, così in una nota il coordinamento di. “Noi di Centro, nemico fino a poche ore fa, diventa ora per il Pd sannita ottimo interlocutore e finanche alleato se si tratta di strappare due posti nel Consiglio distrettuale dell’Ente Idrico Campano, uno per il Sindaco di Apice e l’altro per quello di Molinara. Ma il PD sannita non era antimastelliano? Evidentemente non sempre e non ovunque. La coerenza tanto decantata e l’antimastellismo assurto ad ideologia avrebbero imposto a De Caro e al “nuovo” gruppo dirigente del PD di rifiutare ogni accordo con Noi di Centro. E invece la linea dura si scioglie come neve davanti al sole dell’opportunismo. Bel passo in avanti per chi fino a poche ore fa dispensava cartellini rossi. Saremmo curiosi di ...

