Coda stende il Monza: Lecce in testa con la Cremonese. Pisa e Frosinone ko (Di domenica 27 febbraio 2022) Al Lecce il big match di giornata, vittoria in trasferta contro il Monza e primo posto in classifica condiviso con la Cremonese. L'Ascoli, invece, balza in zona playoff grazie alla rimonta contro il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Alil big match di giornata, vittoria in trasferta contro ile primo posto in classifica condiviso con la. L'Ascoli, invece, balza in zona playoff grazie alla rimonta contro il ...

Advertising

OdeonZ__ : Coda stende il Monza: Lecce in testa con la Cremonese. Pisa e Frosinone ko - sportli26181512 : Coda stende il Monza: Lecce in testa con la Cremonese. Pisa e Frosinone ko: Coda stende il Monza: Lecce in testa co… - Gazzetta_it : #SerieB. Coda stende il Monza: Lecce in testa con la Cremonese. Pisa e Frosinone ko. L’Ascoli ribalta il Crotone - serieB123 : SerieB Serie B, 26a giornata: Coda stende il Monza, Pisa e Frosinone ko -