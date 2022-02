Caro bollette, lettera aperta di Perifano a Parente: “Serve un piano di aiuti” (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito e in allegato lettera aperta di Luigi Diego Perifano al presidente del Consiglio Comunale Renato Parente: “Caro Presidente, ancora una volta la tragedia della guerra si consuma nel cuore dell’Europa, con il suo carico di conseguenze nefaste per milioni di civili inermi. Già i consiglieri comunali del PD ti hanno chiesto di convocare il Consiglio per dar voce,in modo unitario, alle preoccupazioni ed allo sdegno dei beneventani per l’aggressione armata perpetrata nei confronti dell’Ucraina. Io aggiungo un’altra buona ragione per riunire quanto prima l’assise cittadina. La guerra sta spingendo ancora più in alto gli aumenti delle bollette di gas e luce ( anche fino all’80%). È impossibile non accorgersi di come sia in atto una vera e propria ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito e in allegatodi Luigi Diegoal presidente del Consiglio Comunale Renato: “Presidente, ancora una volta la tragedia della guerra si consuma nel cuore dell’Europa, con il suo carico di conseguenze nefaste per milioni di civili inermi. Già i consiglieri comunali del PD ti hanno chiesto di convocare il Consiglio per dar voce,in modo unitario, alle preoccupazioni ed allo sdegno dei beneventani per l’aggressione armata perpetrata nei confronti dell’Ucraina. Io aggiungo un’altra buona ragione per riunire quanto prima l’assise cittadina. La guerra sta spingendo ancora più in alto gli aumenti delledi gas e luce ( anche fino all’80%). È impossibile non accorgersi di come sia in atto una vera e propria ...

