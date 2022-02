Anticipazioni Verissimo | puntata del 27 Febbraio | trionfa l’amore in studio | coppie fantastiche!

Leggi su cityroma

(Di domenica 27 febbraio 2022) Scopriamo insieme ledelladidi Domenica 27in, chi ci sarà. Dopo l’imperdibiledi ieri Sabato 26, non potete assolutamente non chiudere la settimana in bellezza con un nuovo appuntamento di. Dopo la consuetadella Domenica pomeriggio con Maria De Filippi e i L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.