Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 10:30

Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA ASSERGI E L'AQUILA EST IN DIREZIONE Roma; RESTIAMO SULLA Roma-TERAMO DOVE SONO SEGNALATE FORTI RAFFICHE DI VENTO TRA CARSOLI E VICOVARO MANDELA; CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE E' SEGNALATA PIOGGIA TRA IL BIVIO PER LA A1 E IL RACCORDO ANULARE; IN PROVINCIA DI RIETI UN INVITO ALLA PRUDENZA PER NEVICATE IN CORSO SULLE REGIONALI DI MORRO E TURISTICA DEL TERMINILLO; IN PROVINCIA DI FROSINONE NEVICATE ANCHE SULLA REGIONALE FORCA D'ACERO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO TECNICO, A Roma SERVIZIO INTERROTTO ...

