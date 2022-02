Ucraina: Rai 2 manda in onda immagini di guerra ma è il videogioco War Thunder (Di sabato 26 febbraio 2022) Con l'incredibile mole di video e documenti che arrivano dall'Ucraina non è molto facile verificare le notizie in tempi rapidi, ma nelle ultime ore stanno facendo molto discutere dei servizi lanciati dal telegiornale di Rai 2. Oltre ad alcune immagini realmente relative all'invasione russa sono state infatti mandate in onda alcune clip tratte da un videogioco. Chi le ha selezionate è stato tratto in inganno dal fatto che la didascalia del video faceva riferimento a un presunto scenario di guerra a Kiev. In realtà si tratterebbe di uno spezzone di gameplay del gioco «War Thunder» che mostrerebbe, in particolare, un Iron Dome in azione, un sistema mobile per la difesa antimissile utilizzata soprattutto sulla Striscia di Gaza. L'errore, chiaramente, ha del clamoroso. La ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 26 febbraio 2022) Con l'incredibile mole di video e documenti che arrivano dall'non è molto facile verificare le notizie in tempi rapidi, ma nelle ultime ore stanno facendo molto discutere dei servizi lanciati dal telegiornale di Rai 2. Oltre ad alcunerealmente relative all'invasione russa sono state infattite inalcune clip tratte da un. Chi le ha selezionate è stato tratto in inganno dal fatto che la didascalia del video faceva riferimento a un presunto scenario dia Kiev. In realtà si tratterebbe di uno spezzone di gameplay del gioco «War» che mostrerebbe, in particolare, un Iron Dome in azione, un sistema mobile per la difesa antimissile utilizzata soprattutto sulla Striscia di Gaza. L'errore, chiaramente, ha del clamoroso. La ...

