Tottenham, Conte soddisfatto: «Contro il Leeds ho avuto le risposte che volevo» (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore del Tottenham Conte ha parlato dopo la vittoria Contro il Leeds Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato ai microfoni di BT Sport al termine della convincente vittoria degli Spurs Contro il Leeds. LE PAROLE – «Abbiamo giocato davvero una ottima gara, non è facile giocare Contro il Leeds ma siamo stati davvero bravi Contro una squadra forte che ti mette pressione dall’inizio alla fine. Va bene giocare un buon calcio, ma per essere una squadra vincente devi sempre giocare con il giusto spirito. Servono determinazione e concentrazione e ho avuto molte risposte sotto questo punto di vista». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore delha parlato dopo la vittoriailAntonio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di BT Sport al termine della convincente vittoria degli Spursil. LE PAROLE – «Abbiamo giocato davvero una ottima gara, non è facile giocareilma siamo stati davvero braviuna squadra forte che ti mette pressione dall’inizio alla fine. Va bene giocare un buon calcio, ma per essere una squadra vincente devi sempre giocare con il giusto spirito. Servono determinazione e concentrazione e homoltesotto questo punto di vista». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++#Tottenham, #Conte si sfoga: 'Ho bisogno di parlare col club per trovare la soluzione migliore. Non posso accett… - CalcioNews24 : #Conte soddisfatto dopo la vittoria sul Leeds - berruti_massimo : @GiampieroFranc3 @SalpadrinoT Valhovic è stato acquistato prima della cessione di Kulu, se non fosse arrivata l'off… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Conte: 'Abbiamo giocato bene, ho avuto molte risposte dalla squadra' - tcm24com : Tottenham show, la squadra di Conte si rialza e batte in scioltezza il Leeds #tottenham #tottenhamhotspur… -