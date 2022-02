Strasburgo vs Nizza: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 26 febbraio 2022) Due squadre di Ligue 1 che lottano per la qualificazione in Champions League si scontreranno oggi sabato 26 febbraio pomeriggio quando lo Strasburgo, quarto in classifica, ospiterà il Nizza, terzo in classifica. I padroni di casa hanno vinto gli ultimi due incontri contro il Nizza; tuttavia, i visitatori hanno vinto 2-0 allo Stade de la Meinau la scorsa stagione. Il calcio di inizio di Strasburgo vs Nizza è previsto alle 17 Anteprima della partita Strasburgo vs Nizza: a che punto sono le due squadre? Strasburgo Lo Strasburgo non è riuscito a ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato lo scorso weekend, pareggiando 2-2 in trasferta a Saint-Etienne. Tutti e quattro i gol sono stati segnati nei primi 34 minuti, con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 febbraio 2022) Due squadre di Ligue 1 che lottano per la qualificazione in Champions League si scontreranno oggi sabato 26 febbraio pomeriggio quando lo, quarto in classifica, ospiterà il, terzo in classifica. I padroni di casa hanno vinto gli ultimi due incontri contro il; tuttavia, i visitatori hanno vinto 2-0 allo Stade de la Meinau la scorsa stagione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Lonon è riuscito a ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato lo scorso weekend, pareggiando 2-2 in trasferta a Saint-Etienne. Tutti e quattro i gol sono stati segnati nei primi 34 minuti, con ...

Advertising

Edoardo____ : Un succulentissimo Strasburgo - Nizza oggi in #Ligue1. ?? - infobetting : Strasburgo-Nizza (sabato 26 febbraio, ore 17): formazioni, quote, pronostici - Montecarlonews : Ligue 1: Strasburgo – Nizza, si lotta per un posto in Champions. Il Monaco cercherà il riscatto col Reims - Hyperrita : @ildocc Il Barcellona ha la rosa più scarsa di Betis e Siviglia? Il Tottenham ha La Rosa più scarsa di West Ham e W… - 11contro11 : Ligue 1, giornata 25: stop PSG a Nantes, ko anche il Marsiglia #Lille #Lione #Monaco #Nizza #OlympiqueMarsiglia… -