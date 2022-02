Shock nel mondo delle crypto: Bitcoin conquista l’Europa (Di sabato 26 febbraio 2022) Sta per nascere un nuovo hub crypto di enorme dimensioni in Europa, e ancora una volta è la Svizzera a farla da padrone. Al momento, come scrive Hwupgrade.it, l’hub più grande è quello che si trova a Zugo, nella nazione elvetica, ma a breve dovrebbe venire sostituito da un’altra città della Confederazione Elvetica, ovvero la splendida Lugano. Lugano crypto, 25/2/2022 – Computermagazine.itLa cittadina lagunare che sorge a pochi chilometri di distanza dal confine con l’Italia, famosa per il suo casinò e i negozi di lusso, potrebbe quindi a breve divenire la capitale europea di Bitcoin, grazie ad un progetto in collaborazione con Tether USDT, una criptovaluta facente parte della categoria delle stablecoing, “ancorata al valore di una valuta FIAT – scrive Hwupgrade.it – in questo caso il dollaro statunitense”. ... Leggi su computermagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Sta per nascere un nuovo hubdi enorme dimensioni in Europa, e ancora una volta è la Svizzera a farla da padrone. Al momento, come scrive Hwupgrade.it, l’hub più grande è quello che si trova a Zugo, nella nazione elvetica, ma a breve dovrebbe venire sostituito da un’altra città della Confederazione Elvetica, ovvero la splendida Lugano. Lugano, 25/2/2022 – Computermagazine.itLa cittadina lagunare che sorge a pochi chilometri di distanza dal confine con l’Italia, famosa per il suo casinò e i negozi di lusso, potrebbe quindi a breve divenire la capitale europea di, grazie ad un progetto in collaborazione con Tether USDT, una criptovaluta facente parte della categoriastablecoing, “ancorata al valore di una valuta FIAT – scrive Hwupgrade.it – in questo caso il dollaro statunitense”. ...

Advertising

marcohilo : Come già successo nel 1990 in Iraq, mezzo mondo sta con gli occhi puntati per vedere come se la cavano i loro siste… - serieB123 : SerieB Benevento, episodio shock nel bus verso Perugia: parabrezza in frantumi - ancheicialtroni : @Millazena @Meti777 @soloteo1980 Io sotto shock, in tanti anni mai visto il Genoa nei trend di Londra (ovviamente p… - jaywonsunshine : @taefthoon Io ho iniziato a stannare gli enha nel mezzo tra border: day one e border: carnival... Quindi mi sono be… - mymmouth : 'A Good American', nel film di Friedrich Moser le rivelazioni shock sull'11/9 di William Binney, ex direttore dell'… -