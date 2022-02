Sfilate di Milano: i beauty look delle star in front row (Di sabato 26 febbraio 2022) Le labbra scarlatte di Sharon Stone, look pop di Rihanna, lo chignon clean di Kim Kardashian. Ma non solo. Seguite con noi, day by day, le celeb avvistate alle Sfilate milanesi e scoprite i loro make-up e acconciature più belli da copiare Leggi su vanityfair (Di sabato 26 febbraio 2022) Le labbra scarlatte di Sharon Stone,pop di Rihanna, lo chignon clean di Kim Kardashian. Ma non solo. Seguite con noi, day by day, le celeb avvistate allemilanesi e scoprite i loro make-up e acconciature più belli da copiare

Advertising

Corriere : Sharon Stone da Dolce & Gabbana: la diva a Milano tra sfilate e «impegno» - arianna_tronco : A Milano, oggi: sfilate. Contro il greenpass e per la moda. #RussiaUkraineConflict - DMastromattei : 'Rendere reale il virtuale': lo show di Dolce&Gabbana con Sharon Stone in prima fila – Libero Quotidiano ?… - DMastromattei : 'Rendere reale il virtuale': lo show di Dolce&Gabbana con Sharon Stone in prima fila – Libero Quotidiano - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Sharon Stone da Dolce & Gabbana: la diva a Milano tra sfilate e «impegno» -