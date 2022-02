Serie A, Salernitana-Bologna in streaming: dove vedere la gara in diretta (Di sabato 26 febbraio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Salernitana-Bologna in streaming. La gara apre il programma degli anticipi del sabato della ventisettesima giornata di Serie A e può essere considerata un vero scontro per la salvezza. Gli emiliani sono al momento dodicesimi in classfica a quota 31 punti, mentre i campani L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 26 febbraio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laapre il programma degli anticipi del sabato della ventisettesima giornata diA e può essere considerata un vero scontro per la salvezza. Gli emiliani sono al momento dodicesimi in classfica a quota 31 punti, mentre i campani L'articolo

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - TuttoMercatoWeb : Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali: Miha col tridente, Verdi e Ribery dietro a Djuric - SalernoSport24 : ??? Ecco le formazioni ufficiali di #SalernitanaBologna. #Verdi titolare! #SerieA #SalBol - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali: Djuric unica punta per i granata -