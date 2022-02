Sci alpino | Coppa del Mondo 2021 2022 | le classifiche aggiornate

(Di sabato 26 febbraio 2022) Le, maschile e femminile, delladeldi sci. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione sciistica. Nella scorsa edizione, a portare a casa il primo posto nella classifica generale sono stati Alexis Pinturault al maschile e Petra Vlhova al femminile. Di seguito ledopo le gare del 12 dicembre. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE Marco Odermatt (Sui) 1.200 punti Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 825 Matthias Mayer (Aut) 692 Beat Feuz (Sui) 579 Vincent Kriechmayr (Aut) 564 Henrik Kristoffersen (Nor) 559 Manuel Feller (Aut) 506 Dominik Paris (Ita) 446 Alexis Pinturault (Fra) 427 Loic Meillard (Sui) 403 24. Luca De Aliprandini (Ita) 20727. Alex Vinatzer ...

Henrik Kristoffersen vince lo slalom speciale di Garmisch - Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/2022. Il norvegese taglia il traguardo con il tempo complessivo di 1'46"14, davanti allo svizzero Loic Meillard (+0"14). A completare il podio è l'austriaco Manuel Feller (+0"51). L'...E' Henrik Kristoffersen il vincitore dello slalom speciale maschile di Garmisch , valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di. Il norvegese ha firmato una seconda manche pazzesca, dove ha recuperato miracolosamente sul finale chiudendo con il tempo complessivo di 1:46.14, approfittando anche dell'inforcata di Nef ...Il primo dei due slalom di Coppa del Mondo sulle nevi teutoniche di Garmisch-Partenkirchen incorona il norvegese Henrik Kristoffersen, al ventesimo trionfo in carriera tra i pali snodabili. Piazza ...Henrik Kristoffersen vince lo slalom speciale di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Il norvegese taglia il traguardo con il tempo complessivo di ...