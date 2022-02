Sassuolo-Fiorentina 2-1, Dionisi: “Ci esaltiamo contro chi ci sta sopra in classifica” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Ci siamo ripresi la partita sull’1-1. Siamo stati bravi a restare in gara e sono felice per Defrel che contro il Napoli aveva segnato ma glielo hanno annullato. Si merita questa gioia. Berardi? È il nostro top player, ce lo teniamo stretto, spero per tanto tempo ancora”. Queste le parole di Alessio Dionisi dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina grazie alle reti di Traore e Defrel al 94?. Dopo il successo sull’Inter, il Sassuolo ferma un’altra big: “Le squadre che ci sono sopra in classifica giocano per vincere, questo ci dà opportunità di giocare e proporre – ha detto il tecnico a Sky Sport – Ma se è vero che abbiamo fatto tanti punti contro le big, è ugualmente vero che ne abbiamo fatti pochi contro le squadre del nostro livello”. Ancora una ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) “Ci siamo ripresi la partita sull’1-1. Siamo stati bravi a restare in gara e sono felice per Defrel cheil Napoli aveva segnato ma glielo hanno annullato. Si merita questa gioia. Berardi? È il nostro top player, ce lo teniamo stretto, spero per tanto tempo ancora”. Queste le parole di Alessiodopo la vittoria per 2-1 sullagrazie alle reti di Traore e Defrel al 94?. Dopo il successo sull’Inter, ilferma un’altra big: “Le squadre che ci sonoingiocano per vincere, questo ci dà opportunità di giocare e proporre – ha detto il tecnico a Sky Sport – Ma se è vero che abbiamo fatto tanti puntile big, è ugualmente vero che ne abbiamo fatti pochile squadre del nostro livello”. Ancora una ...

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - CalcioOggi : Defrel all'ultimo secondo abbatte la Fiorentina: il Sassuolo vince ancora, 2-1 al Mapei Stadium -… - VotiFanta_ : Gazzetta voti fanta #SalernitanaBologna, #EmpoliJuventus, #SassuoloFiorentina anticipi del sabato 27ª giornata.… - Ticinonline : Il Sassuolo continua la sua marcia: stesa anche la Viola - TNC_Football : #SerieA FT: Sassuolo 2-1 Fiorentina -