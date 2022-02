Salernitana | Sabatini | «Siamo una squadra vera | sono orgoglioso di questi ragazzi»

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il d.s. dellaha parlato dopo il pareggio contro il Bologna Walter, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio contro il Bologna.– «. Questa è unaassemblata in pochi giorni. L’allenatore ha dato un impulso incredibile. Oggi contro unaforte come il Bologna, non abbiamo perso il campo. Spero molto di poter fare i risultati. Questa formazione sta dimostrando di poter essere una. La salvezza si giocherà per un punto in più o un punto in meno». RIGORE TOLTO – «Ho visto poco, ero lontano. Accetto le decisioni chestate prese». INTER – ...

antonio_race : Ho visto Salernitana Bologna Sabatini ha preso tante figurine da calcio panini forti in passato ma prossimi alla p… - manini_giacomo : #Zortea impazzito dopo il gol del pari, quanto ci crede la #Salernitana. Il lavoro fatto dalla nuova presidenza, da… - TuttoSalerno : Bologna, Mihajlovic a Dazn: 'Salernitana, squadra piena di entusiasmo. Sabatini? Ci sentiremo dopo la partita...' - TuttoSalerno : Bologna, Mihajlovic a Dazn: 'Salernitana, squadra piena di entusiasmo. Sabatini? Ci sentiremo dopo la partita...' - Aquila6811 : RT @GoalItalia: #SalernitanaBologna mette di fronte Arnautovic e Sabatini: austriaco riportato in Italia proprio dall'attuale ds dei campan… -

La, attualmente all'ultimo posto in classifica, tra gennaio e febbraio ha vissuto una vera e propria rivoluzione: undici nuovi acquisti, Waltercome nuovo direttore sportivo e ...... doveha fatto un grande lavoro, riuscendo a ricostruire la squadra in poco tempo e riportando entusiasmo. Non è roba da tutti. A me piace la gente del sud e spero che lasi ...Termina in parità, 1-1, il primo anticipo del sabato tra la Salernitana e il Bologna. All’Arechi la squadra di Mihajlovic si porta avanti nel primo tempo grazie ad una rete di Arnautovic, in gol su as ...Salernitana - Bologna, partita di oggi 26 febbraio | Risultato, cronaca, sintesi, tabellino e gol del match di Coppa Italia ...