Perché credo che le sanzioni siano inutili. Scrive Guandalini (Di sabato 26 febbraio 2022) Mi sto sbracciando in tutti i modi nell’evidenziare un aspetto non secondario nel criminoso e aberrante conflitto russo-ucraino. Di considerare il fenomeno prepotente della globalizzazione dell’economia, che da dopo la caduta del muro di Berlino ha accelerato notevolmente nel mondo, staccato dalle soluzioni politiche o geopolitiche militari e di difesa quanto mai urgenti. Mi riferisco alle sanzioni. Che in Occidente sventolano a gran voce. A gara, più dure che mai. Più drastiche di sempre. Perché non si svende la libertà per del grano e del gas. Nelle grida “sanzioni-sanzioni” c’è l’inquietudine di chi sa di agitare uno strumento inefficace, universalmente riconosciuto da addetti ai lavori come ultroneo, ma che però, momentaneamente, salva le coscienze, copre le carenze decennali di politiche di difesa, deficit di ... Leggi su formiche (Di sabato 26 febbraio 2022) Mi sto sbracciando in tutti i modi nell’evidenziare un aspetto non secondario nel criminoso e aberrante conflitto russo-ucraino. Di considerare il fenomeno prepotente della globalizzazione dell’economia, che da dopo la caduta del muro di Berlino ha accelerato notevolmente nel mondo, staccato dalle soluzioni politiche o geopolitiche militari e di difesa quanto mai urgenti. Mi riferisco alle. Che in Occidente sventolano a gran voce. A gara, più dure che mai. Più drastiche di sempre.non si svende la libertà per del grano e del gas. Nelle grida “” c’è l’inquietudine di chi sa di agitare uno strumento inefficace, universalmente riconosciuto da addetti ai lavori come ultroneo, ma che però, momentaneamente, salva le coscienze, copre le carenze decennali di politiche di difesa, deficit di ...

Advertising

_Nico_Piro_ : E i profughi che sia una mossa tattica cambia ben poco in termini di sofferenze). Sul piano strettamente strategico… - alisxdoll : Sono molto triste perché è da un po' che ho un'idea precisa per alcuni abiti ma non riesco a trovarne di simili nei… - MariaBattiston4 : @MuraRosi @Pontifex_it ???? Giusto pur'io lo CREDO E PUR SUA SANTITÀ Papa Francesco MA FINCHÉ C'È CHI GLI TOGLIE FR… - dAC196810 : @CathVoicesITA @NuovoNando una sola domanda: perchè guardate la TV? Io la ho buttata da tempo, e, sarà presunzione… - MMastrantuono : Sono molto preoccupato per il popolo russo. Vedo molto odio sui social contro i russi. Comunque andranno le cose cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché credo Quanto peseranno sugli italiani le sanzioni alla Russia, Sereni: "Il prezzo per difendere libertà e democrazia" Perfino in queste ore buie continuiamo a lavorare perché tacciano le armi e perché la parola torni ... Questo credo imponga di accelerare a livello Ue la creazione di una Unione energetica partendo dal ...

Palermo, lo sport negato: la pista di pattinaggio inagibile 'Credo si possa usare per attività fisica statica', ha spiegato Moncada. La pista, che subito dopo ... Nel marzo 2017, dopo un periodo di chiusura, la riapertura che, però, durò poco proprio perché la ...

Calcio:Salernitana; Nicola soddisfatto, sono qui perché ci credo Tiscali.it Perfino in queste ore buie continuiamo a lavoraretacciano le armi ela parola torni ... Questoimponga di accelerare a livello Ue la creazione di una Unione energetica partendo dal ...si possa usare per attività fisica statica', ha spiegato Moncada. La pista, che subito dopo ... Nel marzo 2017, dopo un periodo di chiusura, la riapertura che, però, durò poco propriola ...