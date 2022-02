Nocera Inferiore | partono i lavori al Pip di Casarzano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Avranno inizio lunedì 28 febbraio anecessari al completamento delle aree per l’insediamento produttivo del P.I.P. Località, che si compone di 43 lotti (alcuni dei quali già insediati) e si estende per complessivi 467 mila mq complessivi. Icominceranno dall’area sita alle spalle del Cimitero Comunale con la realizzazione della viabilità interna e del parcheggio. Successivamente si procederà con la realizzazione della viabilità di collegamento alla strada provinciale SR266a. L’esecuzione deiè stata affidata alla ditta L.G.P. COSTRUZIONI S.r.l. da Napoli, per un importo contrattuale di € 1.701.934,28 e dovranno concludersi entro 219 giorni dalla data ...

