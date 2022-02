Marianella | arrestato pusher 27enne | aveva 13 dosi di cocaina

(Di sabato 26 febbraio 2022) Cronaca di Napoli: stanotte i Carabinieri dihanno fermato ildopo un inseguimento. Era in possesso di 13dipronta alla vendita. I Carabinieri del nucleo operativo PMZ della compagnia vomero e i militari della stazione Napolihannoper detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a

Ultime Notizie dalla rete : Marianella arrestato

... i killer ammazzarono Salvatore Milano, 60enne giàin un blitz contro il clan Lo Russo ... l'uomo ha racconto di essere stato vittima di una rapina avvenuta in corso, all'...A Piscinola i Carabinieri della stazione dihannoper detenzione di arma clandestina un 31enne incensurato di Pianura. I militari hanno notato 2 uomini a bordo di un'utilitaria a ...I Carabinieri del nucleo operativo PMZ della compagnia vomero e i militari della stazione napoli marianella hanno arrestato per detenzione ...I Carabinieri del nucleo operativo PMZ della compagnia Vomero e i militari della stazione Napoli Marianella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale ...