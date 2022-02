Lo scempio compiuto dal Vescovo scatena la protesta dei fedeli (Di sabato 26 febbraio 2022) I fedeli non ci stanno alla scelta del Vescovo, a dir poco inappropriata, sia dal punto di vista estetico ma soprattutto morale, legato alla natura della Chiesa stessa, senza dimenticare anche quello economico. Le lamentele sono fioccate una dietro l’altra e il prelato ha provato a metterci una pezza. Il Vescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano ha L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 26 febbraio 2022) Inon ci stanno alla scelta del, a dir poco inappropriata, sia dal punto di vista estetico ma soprattutto morale, legato alla natura della Chiesa stessa, senza dimenticare anche quello economico. Le lamentele sono fioccate una dietro l’altra e il prelato ha provato a metterci una pezza. Ildi Agrigento Monsignor Alessandro Damiano ha L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : scempio compiuto Grandi Appalti, fogne e strade di Palermo erano "cosa loro" Ebbene il gruppo di potere che domina Palermo ha compiuto la beffa di indire un appalto - concorso ...dell Ente porto è l avvocato Santi Cacopardo che fu protagonista di primo piano dello scempio di ...

Calenda, un leader che confonde così i nessi di causalità mi pare inadeguato Mes e Bce sotto l'egida del Parlamento non avrebbero mai compiuto lo scempio di umanità e democrazia fatto con la Grecia. La mia sensazione è che a Calenda, come a Draghi, faccia un poco schifo la ...

Ladri in cimitero rubano ferro e una statua in bronzo Lo sconcerto dei residenti: "Uno scempio disumano" "Lo scempio è grande, ma è più grande la disumanità di coloro che hanno compiuto un gesto cosi infame che ha anteposto un mero e squallido interesse alla sacralità del luogo e di una morte prematura", ...

