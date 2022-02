LIVE – Spalletti in conferenza: “La corsa scudetto può diventare una giostra bella e crudele” (Di sabato 26 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera in programma contro la Lazio di Sarri. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico toscano: “Mi dà fastidio non essere stati all’altezza di noi stessi. Da inizio anno abbiamo un’identità di gioco e il nostro modo di giocare ci ha dato soddisfazioni. Il nostro gioco non può prescindere dal metterci tanta qualità in ogni partita. Quando questa viene a mancare è come un boomerang che ti torna addosso. Se non riusciamo in queste cose andiamo incontro a brutte figure” Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato instampa in vista della gara di domani sera in programma contro la Lazio di Sarri. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico toscano: “Mi dà fastidio non essere stati all’altezza di noi stessi. Da inizio anno abbiamo un’identità di gioco e il nostro modo di giocare ci ha dato soddisfazioni. Il nostro gioco non può prescindere dal metterci tanta qualità in ogni partita. Quando questa viene a mancare è come un boomerang che ti torna addosso. Se non riusciamo in queste cose andiamo incontro a brutte figure”

Advertising

MondoNapoli : LIVE MN - Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio - - napolista : #LazioNapoli, Luciano #Spalletti in conferenza stampa (LIVE) Le parole del tecnico del Napoli alla vigilia del mat… - ilnapolionline : LIVE - Conferenza stampa di Luciano Spalletti (26/02/2022) - - zazoomblog : LIVE – Lazio-Napoli Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA) - #Lazio-Napoli #Spalletti #conferenza - infoitsport : LIVE TMW - Napoli, Spalletti: 'Sono più forti di noi e io sono meno bravo di Xavi' -