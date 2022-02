LIVE – Como-Brescia 0-0, Serie B 2021/2022 (DIRETTA) (Di sabato 26 febbraio 2022) La DIRETTA LIVE di Como-Brescia, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie B 2021/2022. Allo stadio Sinigaglia va in scena questo importante derby lombardo. Ottimo campionato e quasi salvezza acquisita per i padroni di casa, gli ospiti invece sono la capolista e vogliono conservare la vetta della classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14.05 di sabato 26 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Le formazioni ufficiali: Como (4-4-2): Facchin; Vignali, Bertoncini, Scaglia, Ioannou; Parigini, Bellemo, Arrigoni, Blanco; Gliozzi, Cerri. Allenatore: GiaComo Gattuso. Brescia (4-3-2-1): Joronen; Karacic, ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Ladi, match valido per la ventiseiesima giornata di. Allo stadio Sinigaglia va in scena questo importante derby lombardo. Ottimo campionato e quasi salvezza acquisita per i padroni di casa, gli ospiti invece sono la capolista e vogliono conservare la vetta della classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14.05 di sabato 26 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LALe formazioni ufficiali:(4-4-2): Facchin; Vignali, Bertoncini, Scaglia, Ioannou; Parigini, Bellemo, Arrigoni, Blanco; Gliozzi, Cerri. Allenatore: GiaGattuso.(4-3-2-1): Joronen; Karacic, ...

Advertising

sportli26181512 : Serie B LIVE: alle 14 Como-Brescia, Parma-Spal e altre tre partite. Nel pomeriggio il big match: Inizia oggi la 26a… - guifermino7 : @adriazzz HHAHHAHAHAHAHAHAHA COMO SE TU ABRISSE LIVE HAHHAAHAHAHHAHHAHA - Stan_TXT : COMO BAMTORI ME SIENTO HORRIBLE, ME PERDI EL LIVE DE BEOMGYU AAAHKDDJKSODJWI - Fantacalciok : Como - Brescia: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Como - Brescia: diretta live e risultato in tempo reale -