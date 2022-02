Infortuni, il Corsport: Lobotka ha qualche possibilità di essere convocato per Lazio-Napoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Stanislav Lobotka è uno dei calciatori rivitalizzati da Spalletti. Il Napoli l’ha scoperto – scrive il Corriere dello Sport – e gli ha dato centralità. E questo perché ha scoperto «la sua capacità di palleggiare e di orientare la memoria, la naturalezza nello spaccare le linee altrui: e lo slovacco, un tempo divenuto elemento marginale, è divenuto il rimpianto». «La vigilia più breve che si ricordi, queste settantadue ore che stanno sfilando via tra le riflessioni più complesse, si è andata ingrossando d’un alito di fiducia e quando Lobotka ha cominciato a procedere con il «personalizzato in campo», s’è avuta la percezione ch’esista anche una sola possibilità di portarselo all’Olimpico, per fargli respirare di nuovo il profumo di quell’erba da rendere ancora più verde» Non solo Lobo, però: in sala medica, continua il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Stanislavè uno dei calciatori rivitalizzati da Spalletti. Ill’ha scoperto – scrive il Corriere dello Sport – e gli ha dato centralità. E questo perché ha scoperto «la sua capacità di palleggiare e di orientare la memoria, la naturalezza nello spaccare le linee altrui: e lo slovacco, un tempo divenuto elemento marginale, è divenuto il rimpianto». «La vigilia più breve che si ricordi, queste settantadue ore che stanno sfilando via tra le riflessioni più complesse, si è andata ingrossando d’un alito di fiducia e quandoha cominciato a procedere con il «personalizzato in campo», s’è avuta la percezione ch’esista anche una soladi portarselo all’Olimpico, per fargli respirare di nuovo il profumo di quell’erba da rendere ancora più verde» Non solo Lobo, però: in sala medica, continua il ...

