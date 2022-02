Guerra Russia-Ucraina, un'altra notte di scontri: il punto sui combattimenti (Di sabato 26 febbraio 2022) Ancora scontri ed esplosioni a Kiev. Sabato mattina l'esercito ucraino ha affermato di aver respinto un "attacco" notturno di soldati russi contro una delle sue postazioni su Victory Avenue, una delle arterie principali di Kiev, senza... Leggi su today (Di sabato 26 febbraio 2022) Ancoraed esplosioni a Kiev. Sabato mattina l'esercito ucraino ha affermato di aver respinto un "attacco" notturno di soldati russi contro una delle sue postazioni su Victory Avenue, una delle arterie principali di Kiev, senza...

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - Tg3web : Vietato manifestare in Russia contro la guerra in Ucraina, pena repressione e arresti. Ma in tanti ha sfidato il di… - AnnalisaNocera1 : GUERRA IN UCRAINA [di Mirko Mussetti] Pochi giorni dopo aver riconosciuto le repubbliche popolari di Lukans’k (Rpl)… - TARTARUGHELIBE4 : Ma nessuno ha fatto il militare di voi ? Perche se io voglio annientare uno stato non gli lascio acqua ed energia E… -