Guerra in Ucraina, il generale Figliuolo coordinerà la missione italiana (Di sabato 26 febbraio 2022) Sarà il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, a coordinare nella missione dei militari italiani a disposizione del contingente Nato dislocato nei Paesi limitrofi all’Ucraina: lo ha spiegato il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulé in un’intervista a “Il Giornale“. Il generale, dal 26 dicembre 2021, è alla guida del Comando operativo di vertice interforze dello stato maggiore della Difesa. Figliuolo coordinerà la missione italiana passando dalla lotta al Covid al fronte? “Il generale Figliuolo – risponde Mulé sulle pagine del quotidiano – non interverrà sul terreno dove ci saranno i comandanti dei diversi contingenti, il suo ruolo di guida del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) Sarà ilFrancesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, a coordinare nelladei militari italiani a disposizione del contingente Nato dislocato nei Paesi limitrofi all’: lo ha spiegato il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulé in un’intervista a “Il Giornale“. Il, dal 26 dicembre 2021, è alla guida del Comando operativo di vertice interforze dello stato maggiore della Difesa.lapassando dalla lotta al Covid al fronte? “Il– risponde Mulé sulle pagine del quotidiano – non interverrà sul terreno dove ci saranno i comandanti dei diversi contingenti, il suo ruolo di guida del ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - silvanadimuro : RT @RobertoLitta: Dopo aver usato la pandemia, Il governo dei peggiori usa la Guerra Ucraina per altri tre mesi di stato di emergenza in Mo… - Giacomio_ : RT @ChanceGardiner: Biden e UE hanno promesso protezione all'Ucraina se Zelenskyj avesse fatto il passo più lungo della gamba, poi l'hanno… -