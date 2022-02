Guerra in Ucraina, a Kiev si combatte. Zelensky sente Draghi: «Favorevole a Russia fuori da Swift» (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 11.25 – Sanzioni, bloccata nave russa nella Manica Una nave commerciale che trasportava veicoli a San Pietroburgo è stata dirottata a Boulogne-sur-Mer (Passo di Calais). La decisione è arrivata dal sospetto che lìimbarcazione appartenesse a una compagnia russa presa di mira dalle sanzioni imposte dall’Ue contro Mosca. Secondo quanto riferito all’agenzia Afp dalla prefettura marittima la barca di 127 metri sarebbe stata intercettata dalla dogana al largo di Honfleur durante la notte da venerdì a sabato. Il responsabile regionale Veronique Magnin ha spiegato: «C’è un forte sospetto che la nave sia legata agli interessi russi colpiti dalle sanzioni». 11.16 – Il grande esodo degli ucraini, 15 Km di coda verso la Romania Mentre a Kiev l’esercito resiste, la popolazione cerca di rifugiarsi nei sotterranei o di scappare come può. L’esodo dei rifugiati ucraini ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 11.25 – Sanzioni, bloccata nave russa nella Manica Una nave commerciale che trasportava veicoli a San Pietroburgo è stata dirottata a Boulogne-sur-Mer (Passo di Calais). La decisione è arrivata dal sospetto che lìimbarcazione appartenesse a una compagnia russa presa di mira dalle sanzioni imposte dall’Ue contro Mosca. Secondo quanto riferito all’agenzia Afp dalla prefettura marittima la barca di 127 metri sarebbe stata intercettata dalla dogana al largo di Honfleur durante la notte da venerdì a sabato. Il responsabile regionale Veronique Magnin ha spiegato: «C’è un forte sospetto che la nave sia legata agli interessi russi colpiti dalle sanzioni». 11.16 – Il grande esodo degli ucraini, 15 Km di coda verso la Romania Mentre al’esercito resiste, la popolazione cerca di rifugiarsi nei sotterranei o di scappare come può. L’esodo dei rifugiati ucraini ...

