Fermati con oltre 400 mila euro in contanti, sequestro dei carabinieri (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Più di 400 mila euro in contanti sono stati sequestrati dai carabinieri del comando Provinciale di Napoli che hanno denunciato a piede libero per riciclaggio due cittadini di origini cinesi. I militari li hanno fermato a bordo di un'auto all'altezza dell'uscita autostradale di Palma Campania. La coppia, che, secondo i carabinieri, non ha reso dichiarazioni convincenti durante il controllo, è stata perquisita. Nell'auto la somma contante di 401.215 euro. Il denaro era nascosto in un borsone ed è stato sequestrato. Sono in corso indagini per chiarire l'origine e la destinazione di quanto sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

