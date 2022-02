Advertising

sportli26181512 : Empoli, le pagelle di CM: Parisi e La Mantia danno la scossa, ma è troppo tardi: Empoli-Juventus 2-3 Vicario 6: pro… - TUTTOJUVE_COM : Empoli-Juventus 2-3, le pagelle bianconere: Vlahovic da urlo. Morata e Cuadrado: assist al bacio - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Pagelle Empoli-Juventus 2-3, Vlahovic da sogno: il serbo regala tre punti… - sportli26181512 : Empoli-Juve, le pagelle di CM: ci pensa super Vlahovic, anche Kean risponde presente: Empoli-Juventus 2-3 Juventus… - cmdotcom : #EmpoliJuve, le #pagelle di CM: ci pensa super #Vlahovic, anche #Kean risponde presente #Empoli #Juve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli pagelle

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:Juventus Ledei protagonisti del match trae Juventus, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. VOTI(4 - 3 - 2 - 1): Vicario 6; ...- Juventus, ledi SportFair(4 - 3 - 2 - 1) : Vicario voto 6.5: si supera con alcuni buoni interventi, non può nulla sui gol subiti. Vicario. Stojanovic voto 5.5: è bloccato in ...Le pagelle di Empoli-Juventus 2-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Sfida intensa al Castellani con gli ospiti avanti graz ...Opaco Cuadrado, e non è una novità. Avrebbe potuto fare molto meglio sul secondo goal dell’Empoli anche Szczesny, apparso non proprio irresistibile. Ha alternato cose buone ad altre molto meno buone ...