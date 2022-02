**Ucraina: portavoce Zelensky, 'pronto a negoziare pace e cessate il fuoco'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kiev, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zekensky sarebbe pronto a negoziare un cessate il fuoco per la pace. Lo ha reso noto un suo portavoce, spiegando che Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin stanno decidendo dove e quando tenere i colloqui. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kiev, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zekensky sarebbeunilper la. Lo ha reso noto un suo, spiegando chee il presidente russo Vladimir Putin stanno decidendo dove e quando tenere i colloqui.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Portavoce del Cremlino: 'Putin pronto a inviare a Minsk delegazione russa a livello di rappresentanti del… - fanpage : L'ingresso della Svezia o della Finlandia nella Nato causerebbe un dura reazione da parte della Russia. L'avvertim… - ilpost : Per giorni i portavoce del governo russo avevano parlato apertamente di «isteria occidentale» sulle notizie che pro… - monsieur_dapoz : RT @AretimPolitics: #Zelensky e #Putin stanno discutendo di un luogo e una giornata dove poter tenere i colloqui per una tregua: lo ha rife… - AretimPolitics : #Zelensky e #Putin stanno discutendo di un luogo e una giornata dove poter tenere i colloqui per una tregua: lo ha… -