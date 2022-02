Ucraina | Figc | ' Inizio gare con 5' di ritardo contro la guerra'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Figc

TORINO - Continuano i gesti di solidarietà da parte del mondo dello sport a seguito dell'invasione russa in. Anche in Italia laha stabilito che tutte le partite dei campionati di calcio di questo fine settimana nel nostro Paese cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra ...Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra in. Lo ha deciso - apprende l'Ansa - la Federcalcio. "Lo sport non fa politica - ha detto tra l'altro il presidente Gabriele Gravina - ma vuole la pace".Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra in Ucraina. Lo ha deciso - apprende l'Ansa - la ...ROMA, 25 FEB - Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra in Ucraina. Lo ha deciso - apprende l'Ans ...