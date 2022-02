Stop a guerra in Ucraina, messaggi di pace sui bus di Air Campania (Di venerdì 25 febbraio 2022) INIZIATIVA LODEVOLE 25 febbraio 2022 17:23 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) INIZIATIVA LODEVOLE 25 febbraio 2022 17:23 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Advertising

pdnetwork : ?? Sit-in STOP ALLA GUERRA. Oggi a Roma un sit-in per dire Stop alle armi, stop all’aggressione armata di #Putin e… - valeriafedeli : Davanti all’ambasciata russa per chiedere con forza lo stop alla guerra, far sventolare la bandiera della pace ed e… - MediasetTgcom24 : Stop a guerra in Ucraina, messaggi di pace sui bus di Air Campania #UkraineInvasion #UkraineRussia #ucraina… - lamezzastagione : RT @ilRosano: Piazza Maggiore a #Bologna piena per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina. Adesso ?? ???? #RussiaUkraineConflict #Russia #Ru… - beverlytozier3 : RT @ilRosano: Piazza Maggiore a #Bologna piena per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina. Adesso ?? ???? #RussiaUkraineConflict #Russia #Ru… -