“Si prende tutto” Silvia Toffanin | la decisione estrema di Pier Silvio Berlusconi Un terremoto

Aria di grandi progetti per Pier Silvio Berlusconi, sempre concentrato a migliorare e mantenere al meglio il suo impero Mediaset. Dopo i vari cambiamenti apportati attraverso l'organizzazione degli ultimi palinsesti televisivi, l'erede del Cavaliere avrebbe in mente un maestoso futuro per la sua compagna, Silvia Toffanin. La faccenda è emersa dal settimanale Nuovo, secondo quanto riportato dalla rivista Pier Silvio Berlusconi sogna al comando degli ascolti del Biscione la madre dei suoi figli. Per ora è Maria De Filippi a condurre le danze, ma in futuro? L'erede al trono, che la cosa piaccia o meno, potrebbe essere proprio Silvia Toffanin.

