Serie A2 | la Pallamano Benevento fa visita all’Aetna Mascalucia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Smaltita la sosta, è tempo di tornare in campo per lache domani alle ore 19.30 sarà di scena al PalaWagner diper affrontare i padroni di casa dell’Aetna, attualmente ultimi in classifica ma reduci dal prezioso pareggio contro l’Enna che ha portato in dote il primo punto stagionale. Una sfida da non sottovalutare per gli uomini di mister Rui Carvalho, largamente vittoriosi nella gara di andata ma al tempo stesso motivati a tenere alta l’attenzione per evitare spiacevoli inconvenienti. La vittoria casalinga sul Palermo nell’ultimo turno ha migliorato la posizione di classifica dei giallorossi, che sono ora quarti con 14 punti, a sole due lunghezze dal terzo posto occupato dal Ragusa. “Il successo contro Palermo ci ha dato grandi motivazioni, la ...