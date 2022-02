Sci alpino | startlist slalom Garmisch 2022 | programma | orari | tv | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Sabato 26 febbraio si disputerà lomaschile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-di sci. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi tedesche in una specialità altamente imprevedibile e che in questa stagione ha riservato moltissime sorprese. La prima manche è inalle ore 09.30, la seconda è schedulata per le ore 12.30. Ad aprire le danze sarà il norvegese Henrik Kristoffersen, seguito dal connazionale Sebastian Foss-Solevaag e dall’austriaco Manuel Feller. Pettorale numero 7 per il francese Clement Noel, il Campione Olimpico sarà preceduto dal tedesco Linus Strasser (4), dallo svizzero Loic Meillard (5) e dall’austriaco Marco Schwarz (6). L’Italia punta in alto con Alex Vinatzer (pettorale numero 10) e Giulio Razzoli (numero 12). In gara anche Tommaso Sala (20), Simon ...