Salvini | «La priorità adesso è fermare le bombe Poi l’Occidente dovrà farsi delle domande»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ”Quando c’è qualcuno che attacca e chi è attaccato, è chiaro che bisogna schierarsi con chi è attaccato. Sto coltivando il dialogo a 360 gradi. Lain questo momento èlee i missili. Poi ragioneremo di geopolitica”. Così Matteo, ospite di Radio anch’io, sulle mosse da mettere in campo di fronte all’attacco militare di Mosca. Che procede a ritmi serrati.: ora dobbiamoleIl leader leghista, come ha annunciato a Porta a porta, in queste ore sta lavorando per la costruzione di corridoi umanitari. “Per quei bimbi, per quelle donne, per quelle famiglie in fuga. Il ruolo del Vaticano sarà centrale”. ‘Oggi – ha detto ancoradai microfoni di Radio anch’io – conto di incontrare l’ambasciatore ...